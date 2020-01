Il Comune non ha soldi, sarà un carnevale senza nessun carro

Il Comune non ha soldi, per questo il Carnevale di Canicattì sarà diverso dagli altri. Niente carri, l’ente non può dare l’ok per la consueta sfilata. Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, verranno coinvolte le scuole ed il carnevale sarà in tono minore.

"Abbiamo fatto due conti -ha detto l'assessore Angelo Cuva - e con il Comune alle prese con l’a pprovazione del piano di riequilibrio e la mancanza di bilancio non avremmo potuto certamente organizzare una kermesse che avrebbe visto la sfilata di carri allegorici di un certo livello. Per questo di concerto con l’unione dei carristi abbiamo deciso di concentrare le nostre forze per l’edizione 2021 del Carnevale destinando già le somme nel prossimo bilancio. Certamente - continua Cuva - non saremo in grado di prevedere cifre attorno ai 100 mila euro così come ad esempio è stato speso nel 2012 in città, ma tenteremo di fare del nostro meglio per regalare alla città di Canicattì una manifestazione all’altezza così come abbiamo fatto la passata edizione quando migliaia di cittadini e soprattutto giovani hanno affollato le nostre piazze senza sentire il bisogno di recarsi altrove. Purtroppo con pochi soldi quest’anno non riusciremo a ripeterci”.