Il caldo torrido non ferma i Volontari di Strada, ripulito il centro città

Guanti, sacchi neri e qualche arrabbiatura: i Volontari di Strada hanno ripulito parte del centro città. Poche parole e tanto lavoro per una mattinata più che produttiva. In una delle giornate più calde di questo inizio d’estate i volontari non si sono fermati davanti a niente.

“Mi rivolgo a te cittadino ‘modello’ – dice una delle attiviste del movimento – dov’è il tuo senso civico? Mettetevi la mano sulla coscienza e pensate bene a quello che fate. Pensateci bene quando gettate i vostri rifiuti per strada”. L’appello della volontaria è rivolto a chiunque in questi ultimi mesi non ha rispettato le regole, gettando rifiuti in ogni dove e sporcando il centro cittadino. I Volontari di Strada guidati da Anna Marino hanno così onorato la giornate dedicata all’ambiente.