Il cadavere del 32enne ritrovato nel boschetto, eseguita l'autopsia: nessun segno di violenza

Tutte le piste restano aperte. Ma prende piede anche quella di un possibile suicidio. L'autopsia, eseguita - su incarico della Procura di Agrigento - dal medico legale Cataldo Raffino dell'università di Catania non avrebbe evidenziato, sul corpo del ghanese 32 anni, segni di violenza.

La salma dell'immigrato, regolarmente presente in Italia, in avanzato stato di decomposizione, è stata ritrovata, nella serata del 13 agosto, sotto il viadotto Scimè, nella zona del quadrivio Spinasanta, a poca distanza dal tribunale.

Il giovane pare che abbia lasciato in patria moglie e figli e che, ad Agrigento, era arrivato per cercare fortuna e dunque un ambiente dove poter lavorare serenamente. Era stata denunciata - era il 9 luglio scorso - alla Squadra Mobile della Questura di Agrigento la sua scomparsa e i poliziotti avevano avviato le indagini cercando di ricostruire la vita, i contatti, le conoscenze e gli spostamenti abituali dell'immigrato. Dati che i carabinieri, che si stanno occupando del caso del rinvenimento della salma, hanno dunque iniziato ad incrociare.

Il fascicolo di inchiesta, coordinato dal procuratore aggiunto Salvatore Vella, viene curato dal Pm Paola Vetro, che già indagava per la scomparsa, e dalla collega Cecilia Baravelli che è intervenuta come Pm di turno. Nel tardo pomeriggio, l'esame autoptico. Non ci sono certezze categoriche, motivo per il quale tutte le piste restano aperte. Ma appunto sembra anche prendere piede un'ipotesi inizialmente scartata: quella del suicidio.