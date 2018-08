Il cadavere di un 32enne ritrovato nel boschetto sotto il viadotto Scimè: è "giallo"

Il giovane risultava scomparso da poco più di un mese. E’ stata aperta un’inchiesta dalla Procura che ha disposto per giovedì l’autopsia. Un esame indispensabile per stabilire come l’uomo sia deceduto. Non viene escluso niente, neanche l'omicidio