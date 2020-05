"Il bimbo ha la febbre e non può scendere": scoppia la baruffa fra ex coniugi

Non avrebbe fatto incontrare padre e figlio perché il bambino aveva qualche linea di febbre. Una motivazione ritenuta inverosimile dall’uomo, ex marito, che è andato in escandescenze. Lite fra ex coniugi nel centro di Agrigento. Ad accorrere, ancora una volta, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno subito provato a fare chiarezza, riportando la calma, in quella che, un tempo, era stata una coppia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo reclamava, legittimamente, di dover incontrare il figlioletto perché quello era – è accaduto nella giornata di sabato – il giorno che gli era stato assegnato dal giudice. La mamma, nonché ex moglie, invece, ribatteva che il piccino non stava bene: aveva qualche linea di febbre e che non le sembrava opportuno farlo uscire da casa. Lo “scontro” verbale fra gli ex coniugi si è ridimensionato non appena, appunto, sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che, ancora una volta, hanno indossato i panni dei “pacieri” e hanno cercato di trovare un accordo, stemperando quella che – verosimilmente – è stata l’ennesima baruffa nell’ormai ex coppia. Anche questo genere di interventi stanno diventando praticamente all’ordine del giorno.