Oscurata da ignoti, la Municipale ripristina la Porta d'Europa a Lampedusa

Lampedusa si era svegliata ferita nell’orgoglio. Ignoti, nella notte, avevano coperto la Porta d’Europa, simbolo dell’accoglienza. Dopo diverse segnalazioni, oggi, la Municipale dell’isola ha ripristinato tutto. Via i sacchi neri che oscuravano e dunque “chiudevano” la Porta d’Europa. A sostegno dell’azione, anche diversi volontari dell’isola più grande delle Pelagie. La porta Europa di Mimmo Paladino è stata inaugurata il 28 luglio del 2008, in poco tempo è diventata luogo simbolo dell’isola più grande delle Pelagie.

"Sacchi neri, verdi e nastro marrone. Stamattina. Basta questo per coprire parte della storia di Lampedusa? Basta questo per rinnegare tutti i morti annegati in questi anni? Un’opera d’arte diventata simbolo di Lampedusa e in memoria delle tante vittime del mare. C’è tanta gente stanca - dice Tony Colapinto, ex assessore di Lampedusa e fautore di diverse raccolte firme a sostegno dell'isola - svilita dai continui stupri morali da parte delle istituzioni che non danno risposte concrete ai cittadini. Ma stamattina è una mattina triste, non solo per Lampedusa, ma per l’Italia intera. La memoria non si copre, non si deturpa. È come vedere una svastica su un monumento delle vittime della Shoah, o una targa in memoria di Falcone e Borsellino imbrattata con vernice. Una deriva culturale è quella che questo tempo ci chiede di evitare. Si sta sprofondando molto giù, in abissi dai quali è difficile tornar su. E Lampedusa ne sa qualcosa. Ero assessore alla cultura quando fu installata quell’opera donata dal ,aestro Mimmo Paladino per Lampedusa e la sua storia. E da allora, qualcosa è andato storto. Nessuna protesta può giustificare tutto questo". E' un giorno amaro per Lampedusa, uno dei monumenti più significativi dell'isola è stato da qualcuno deturpato.

Società Aperta Lampedusa e Linosa: "Intervenga la magistratura"

"Che dire? I soggetti che, ieri notte, hanno commesso tale gesto si sa già chi sono. Fortunatamente rappresentano la minoranza dell’isola di Lampedusa che, in questi anni, si è sempre distinta per l’accoglienza. Questi soggetti hanno fatto passare, soprattutto in quest’ultimo periodo, Lampedusa come isola che non vuole più accogliere. Ma vi assicuriamo che non è così. I lampedusani sono solo stanchi di subire sempre senza che lo Stato e, quindi, il Governo siano presenti. Questo atto vandalico è un'offesa verso Lampedusa e i lampedusani. Speriamo che la magistratura faccia il resto. La Porta d’Europa, grazie all’intervento della Municipale, è stata ripristinata".