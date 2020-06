Sacchi neri e silenzio, "chiusa" la Porta d'Europa a Lampedusa: è il simbolo dell'accoglienza

Sono giorni difficili per Lampedusa. L’isola più grande delle Pelagie è presa d’assalto da sbarchi continui. Lampedusa, questa mattina, si è svegliata con la porta Europa - simbolo dell’accoglienza - oscurata. Qualcuno, presumibilmente nella notte, ha “bardato” il monumento con sacchi neri.

Il monumento alla memoria dei migranti morti in mare, oggi è stato chiuso e oscurato. Un gesto forte che di certo non lascia nessuno indifferente. La porta Europa di Mimmo Paladino è stata inaugurata il 28 luglio del 2008, in poco tempo è diventata luogo simbolo dell’isola più grande delle Pelagie.

"Sacchi neri, verdi e nastro marrone. Stamattina. Basta questo per coprire parte della storia di Lampedusa? Basta questo per rinnegare tutti i morti annegati in questi anni? Un’opera d’arte diventata simbolo di Lampedusa e in memoria delle tante vittime del mare. C’è tanta gente stanca - dice Tony Colapinto, ex assessore di Lampedusa e fautore di diverse raccolte firme a sostegno dell'isola - svilita dai continui stupri morali da parte delle istituzioni che non danno risposte concrete ai cittadini. Ma stamattina è una mattina triste, non solo per Lampedusa, ma per l’Italia intera. La memoria non si copre, non si deturpa. È come vedere una svastica su un monumento delle vittime della Shoah, o una targa in memoria di Falcone e Borsellino imbrattata con vernice. Una deriva culturale è quella che questo tempo ci chiede di evitare. Si sta sprofondando molto giù, in abissi dai quali è difficile tornar su. E Lampedusa ne sa qualcosa. Ero assessore alla cultura quando fu installata quell’opera donata dal ,aestro Mimmo Paladino per Lampedusa e la sua storia. E da allora, qualcosa è andato storto. Nessuna protesta può giustificare tutto questo". E' un giorno amaro per Lampedusa, uno dei monumenti più significativi dell'isola è stato da qualcuno deturpato.