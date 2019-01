Emergenza topi a Porto Empedocle, disposta derattizzazione urgente

A Porto Empedocle parte la "caccia al ratto". La Giunta comunale, pur nelle ristrettezze economiche note a tutti, ha infatti stanziato 7mila euro per l'acquisto di 100 erogatori di esche avvelenate da distribuire in "zone sensibili" al fine di ridurre il numero di topi attualmente presenti in città. Una vera emergenza, che il responsabile sanitario empedoclino non ha mancato di segnalare in diverse occasioni, evidenziando che "per la particolare situazione territoriale" era necessario ed urgente un intervento "calendarizzato di derattizzazione riguardante tutta la città compresa la cintura periferica",

Sciopero ad oltranza, la città ormai è invasa dai rifiuti

Acquistate le esche, quindi, potranno essere distribuite e la repressione del fenomeno sarà ufficialmente avviata, per quanto è evidente che se non rientreranno del tutto le problematiche igienico-sanitarie connesse all'abbandono incontrollato di rifiuti sarà complesso impedire che ratti e insetti proliferino. In tal senso nelle ultime settimane molte discariche abusive sono state bonificate, ma la lotta per prevenire l'abbandono è ancora lunga dall'essere vinta dato l'alto tasso di abusivismo e, stando alle denunce dell'amministrazione comunale, anche una specifica volontà "criminale" ad abbandonare i rifiuti per strada.