Idraulico del Comune vuole tornare in servizio e "annullare" il pensionamento, il caso approda in aula

Idraulico collocato di ufficio in pensione dal Comune di Agrigento non ci sta e chiede al tribunale di essere reintegrato per acquisire maggiore anzianità contributiva. Il giudice rigetta la richiesta e la vicenda, a distanza di tre anni e due anni dopo la decisione di primo grado, approda in Corte di appello.

Gli uffici di Palazzo dei Giganti, con un provvedimento a firma del dirigente del settore Affari legali Antonio Insalaco, ha deliberato di costituirsi in giudizio affidando l'incarico all'avvocato Rita Salvago, funzionario dell'ufficio.