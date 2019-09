Porto Empedocle "patria" delle navi da crociera, Carmina: "Siamo solo all'inizio"

Tre navi da crociera hanno fatto rotta verso Porto Empedocle. I “gioielli” del mare hanno portato nella città marinara, ben 300 visitatori. Si la prima è un veliero tedesco battente bandiera maltese, con un look esterno chic, con cabine eleganti e raffinate e con arredi sfarzosi e tessuti pregiati: è una nave - con 96 posti - capace di garantire il comfort di un prestigioso hotel a 5 stelle.“

Ida Carmina: "Ben tre navi da crociera in contemporanea nel nostro porto da cui sono scesi turisti che hanno affollato la città". Sono solo le prove generali di una prospettiva che intendiamo realizzare di rilancio complessivo della nostra città marinara che si candida a riprendere il suo posto di polo centrale dello sviluppo dell’economia intera provincia.La scorsa settimana a Palermo, col dottore Monti abbiano fatto il punto della situazione. Mi ha riferito di tante entusiasmanti iniziative che vedono coinvolta la nostra città. Mi ha resa partecipe delle prospettive di sviluppo del nostro porto, delle fasi successive ed ho assicurato la piena collaborazione della nostra amministrazione per quanto di positivo si prospetta. Solo con sinergie positive si ottengono risultati. A tal proposito mi preme ringraziare il comandante Gennaro Fusco che mette un grandissimo impegno nella gestione del Porto è nella tutela della nostra costa. Siamo solo all’inizio di un percorso che porterà Porto Empedocle a rifiorire, vera Perla del Mediterraneo. La nostra determinazione è rafforzata dalla nomina di Giancarlo Cancelleri a vice ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, nomina che è il segno della grandissima attenzione del Governo Cinte nei confronti della nostra amata Sicilia. Noi ci crediamo ed andiamo avanti perché per aspera ad astra".