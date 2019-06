Istituto case popolari, precari in fermento: "Vogliamo la stabilizzazione"

Precari dello Iacp di Agrigento in fibrillazione. I lavoratori, stando a quanto racconta l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, si sono riuniti in assemblea per discutere sullo stato di "grave confusione gestionale" in cui verserebbe l'Istituto. Presente, il segretario provinciale del sindacato Confael, Manlio Cardella.

"Dopo l'apertura di un apposito tavolo tecnico tra l'amministrazione dell'Iacp e le organizzazioni sindacali - spiega Cardella sul quotidiano palermitano - sembrava certa la stabilizzazione di 22 precari di categoria C e D nonchè la ricontrattualizzazione full time del personale già stabilizzato nel 2012 a 24 ore. Pur nel conforto della normativa vigente i lavoratori precari, però vedono l'approssimarsi dell'eventualità anche del loro licenziamento. Questi dipendenti non possono lavorare con il capestro della integrazione oraria, hanno bisogno di certezze, vanno assunti a 36 ore settimanali poiché - continua il segretario della Confael - slittando ancora in avanti la stabilizzazione, l'entrata in vigore della quota 100 causerà gravi carenze d'organico di cui ne risentiranno pesantemente tutti i settori di attività dell'Iacp".