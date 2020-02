Per anni ha dovuto viaggiare per lavoro, centralinista cieco torna a "casa"

Da Enna ad Agrigento a Cianciana, dopo anni da pendolare. A prendere servizio presso il proprio Comune di residenza è un cittadino non vedente ciancianese, Rino Marino.

Un lungo "viaggio" (temporale, e non solo) dal ruolo svolto all'ospedale ennese fino all'Istituto case popolari della città dei templi e poi, adesso, al Comune di Cianciana, dove svolgerà il proprio lavoro da centralinista. Ad esprime soddisfazione è l’Unione Ciechi d’Europa di Agrigento, presieduta da Lillo Cinquemani, insieme alla Ierfop Onlus e con il circolo "Mcl Chiaramonte" di Favara.

“Per un lavoratore non vedente è molto importante lavorare nei pressi della propria residenza per le ovvie difficoltà che possono derivare dagli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro - spiega Lillo Cinquemani -. Grazie al costante impegno dell’Associazione di categoria, oggi, attraverso l’istituto della mobilità esterna, viene trasferito ancora e oggi 05 Febbraio 2020 prende servizio presso il comune di propria residenza: Cianciana".