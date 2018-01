I parametri dell'acqua non sono a norma, scatta il divieto di uso in alcuni punti

Girgenti Acque ha comunicato la sospensione dell'erogazione idrica, da parte del Comune di Agrigento, in alcuni punti delle vie Toscana, Cremona, Di Salvo e Fiume Verdura. Negli stessi punti l'acqua potrà essere utilizzata "esclusivamente per usi igienici e non alimentari".

Girgenti Acque aggiunge di avere "avviato le attività di ripristino dei parametri microbiologici dell’acqua".