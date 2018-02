I consorzi universitari siciliani riuniti nella sede di Agrigento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Oggi, presso la sede del Consorzio Universitario di Agrigento, si è tenuta una riunione con tutti i presidenti dei Consorzi siciliani. Assente per impegni pregressi, solo il Consorzio Archimede di Siracusa.

Erano presenti: Il pres. del Cons. Univ. della Prov. di Trapani, prof. Mario Serio; il pres. del Cons. della Prov. di Caltanissetta dott. Giovanni Arnone; il pres. del Cons. Univ. della Prov. di Ragusa dott Carmelo Arezzo; il pres. del Cons. Univ. di Noto (C.U.M.O.), Antonello Capodicasa; il pres. del Cons. Univ. Di Priolo Gargallo (C.U.M.I.), dott. Sebastiano Caporale.

Il Presidente del CUA prof. Pietro Massimo Busetta, ha voluto fortemente questa riunione per fare il punto della situazione che riguarda tali organismi.

Le argomentazioni affrontate sono state molteplici, dalla riduzione dei corsi di laurea e la conseguente perdita della popolazione studentesca, alla constatazione che i nostri consorzi, rimanendo invariate le attuali condizioni, altro non sono che delle sedi distaccate dalle tre università di Palermo, di Catania e Messina,

Un dato particolare è emerso, tanto scontato quanto allarmante, come quello del problema gravoso economico-finanziario, che non consente ai Consorzi dopo l’abolizione delle Provincie, di far fronte anche alle spese correnti e la necessità di un apertura a diverse realtà Universitarie per poter quantomeno garantire una offerta formativa che, se non ricca, sia almeno quantitativamente numerosa.

Il Presidente prof Pietro Massimo Busetta, che ha presieduto la riunione si ritiene soddisfatto del risultato ottenuto e dalla comunione di interessi che si intendono perseguire.

Dichiara il Presidente:“ bisogna ripensare al ruolo che possono svolgere i consorzi rispetto ai territori, ritagliandosi uno spazio, oltre che nella formazione anche nel diventare think-tank delle aree interessate ed a fornire supporto nei progetti di sviluppo economico delle comunità di riferimento”

La proposta del Presidente Busetta, accolta da tutti i Presidenti dei Consorzi siciliani, è stata la necessità di avere al più presto un incontro formale col Presidente della Regione Musumeci, il Vicepresidente Prof. Avv. Gaetano Armao e il già Rettore dell’Università di Palermo, oggi Assessore alla formazione Prof. Roberto Lagalla, per discutere dei ruoli dei Consorzi e trovare soluzioni adeguate al fabbisogno di tutti, proposta, che è stata accettata di buon grado da tutti i presenti.

A tal proposito, è emersa la necessità di nominare un gruppo di tecnici ( uno per ogni Consorzio), che, dati alla mano, possano dimostrare le effettive necessità e lo stato attuale dei Consorzi Universitari siciliani; nonché la formazione di una associazione dei Presidenti, che in un clima di collaborazione, possano essere punto di riferimento da parte della Regione Sicilia per quanto concerne fatti strettamente riguardanti alla ripresa dei Consorzi.