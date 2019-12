Migranti girano un video sull'hotspot: è in condizioni pietose, ma è la zona interdetta dopo gli incendi

L'hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa, vive spesso - a causa del sovraffollamento - momenti complicati: momenti in cui le condizioni igieniche non sono delle migliori e in cui mancano le coperte. Nelle ultime ore è stato, però, veicolato un video - realizzato dagli stessi immigrati ospiti della struttura - dove si vedono materassi spogli in stanze piene di calcinacci. Si tratta di immagini realizzate con un telefonino cellulare nel padiglione inagibile e interdetto dove dei migranti si sono introdotti abusivamente.

"Dall'isola riferiscono che sono state effettuate riprese nella zona interdetta, perché colpita dagli incendi degli anni scorsi ed oggetto di prossimi interventi di ristrutturazione" - ha confermato e spiegato il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, - .

"E' una condizione disumana, c'è una convivenza promiscua con bimbi che dormono con uomini e donne, in una struttura in cui dovrebbero restare il minor tempo possibile", hanno denunciato gli operatori dell'Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione).

Da mesi vanno avanti i lavori di ristrutturazione e la capienza è ridotta a 96 persone, nonostante ci siano stati picchi di 250 presenze. Adesso, dopo alcuni trasferimenti, all'interno sono - al momento - 132.