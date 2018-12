Raccolta di fondi e animazione per i degenti dell'Hospice, l'iniziativa dello Juve club

Una raccolta di fondi - circa 400 euro - per realizzare lavori ed iniziative all'hospice del San Giovanni di Dio e una mattinata di animazione per alleggerire la sofferenza dei degenti sottoposti alla terapia del dolore.

Si è ripetuta anche quest'anno l'iniziativa dello Juventus club "Valle dei Templi" di Agrigento e in particolare del componente del direttivo Alessandro Seminerio che ha ricordato la memoria della madre, che fu ricoverata nel reparto, raccogliendo dei fondi per sostenere il lavoro dei medici e rendere meno dolorosa la permanenza dei pazienti.

"Abbiamo regalato dei mini pack natalizi a tema bianconero - spiega Alessandro Seminerio - a chi ha versato un contributo per l'iniziativa. L'hospice allevia il dolore di tanti pazienti e chi lo ha potuto apprendere in prima persona, come me, non può fare altro che sostenerlo in ogni modo".

Seminerio, oltre a consegnare al primario del reparto Geraldo Alongi il contributo benefico, ha organizzato un rinfresco e un momento di animazione con il gruppo musicale Quartet folk.