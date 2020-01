Hashish spiaggiato pure nel Messinese, l'ipotesi: quegli scatoli sono caduti da un peschereccio

San Leone, Castelvetrano, Marsala e Capo d'Orlando. Non ci sono più dubbi - nemmeno quelli residui dopo il rinvenimento a Marinella di Selinunte - sul fatto che quei pacchi contenenti hashish siano caduti in mare aperto, magari a causa del maltempo che ha imperversato pochi giorni prima del ritrovamento di San Leone. Non è escluso, naturalmente, - ma il "carico" è troppo grosso e il denaro "bruciato" è ingente - che l'equipaggio di qualche peschereccio, temendo controlli, si sia sbarazzato, gettando tutto in mare, di quei pacchi.

La polizia di Stato ha trovato sulla spiaggia di Capo d'Orlando, nel Messinese, 600 panetti di hashish del peso di 37 chili e 900 grammi. In pochi giorni sono

stati trovati "spiaggiati" qualcosa come 128 chili di hashish. Ieri i carabinieri di Marsala hanno trovato sulla battigia in località Sbocco un pacco che conteneva 30 chili di hashish. Il due gennaio un pacco con 30 chili di hashish è stato trovato dai carabinieri, a Belìce di mare, frazione balneare di Castelvetrano. Il giorno prima era accaduto, invece, ad Agrigento dove i poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno rinvenuto e sequestrato 30 chili di hashish nei pressi dell'ex eliporto a San Leone. Le confezioni di hashish trovate sono simili.

Sul "caso" agrigentino, la Procura della Repubblica della città dei Templi ha aperto un fascicolo d'inchiesta.