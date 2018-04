"Trovato con hashish e marijuana", il fatto non costituisce reato: assolto

Lo scorso novembre era stato arrestato, dalla Squadra Mobile di Caltanissetta e da quella di Agrigento, perché trovato in possesso di 67 grammi di hashish e un chilo e mezzo di marijuana. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Antonio Genna, ha assolto "perché il fatto non costituisce reato" Francesco Catania di 34 anni. La droga è stata ritenuta, infatti, per uso personale. Lo riporta oggi l'edizione provinciale del quotidiano La Sicilia.

La Procura aveva chiesto la condanna ad un anno di carcere. L'imputato è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Re.