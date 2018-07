"Hanno rubato in diversi supermercati", arrestati quattro giovani

Quattro romeni, fra cui due donne, tutti residenti a Canicattì, sono stati arrestati - dalla polizia di Stato - per l'ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. I poliziotti della sezione "Volanti", durante un controllo nel quartiere del Villaggio Mosè, hanno notato una Fiat Punto bianca mentre si aggirava nella zona dove ci sono molti esercizi commerciali. E' accaduto a mezzogiorno di ieri. I poliziotti - coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino - hanno subito optato per una perquisizione del mezzo e dal cofano dell'utilitaria sono saltati fuori attrezzi idonei all'effrazione, numerosi alcolici, prodotti per l'igiene personale, abbigliamento di diversa tipologia, nonché due trapani ancora confezionati.

Due dei romeni - Daniel Dospin e Coca Dospin - sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 480 e 935 euro. La donna teneva i soldi all'interno del reggiseno. Somme sulla cui provenienza non avrebbero saputo dare alcuna giustificazione. Le verifiche, immediate, realizzate dai poliziotti hanno permesso d'accertare che la merce rinvenuta nel cofano della Fiat Punto era stata poco prima rubata dai supermercati "R7", "Il Centesimo" e "Compibel".

Le perquisizioni venivano estese anche nelle abitazioni dei romeni dove i poliziotti ritrovavano altra merce rubata, merce che aveva delle evidenti forzature della placca antitaccheggio. Su quest'altra refurtiva sono ancora in corso gli accertamenti per stabilirne la provenienza.

Agli arresti domiciliari, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, sono stati posti: Elena Dragomir, 40 anni; Coca Dospin, 45 anni; Stefan Dragomir di 38 anni e Daniele Dospin di 34 anni.