Differenziata, l'assessore Hamel lancia un appello ai cittadini: "Accetto suggerimenti"

"La differenziata non è un agone politico ed io cerco di gestirla con buonsenso. Accetto suggerimenti che non abbiano il sapore della prosopopea o della malafede". Lo ha scritto sul Facebook, l'assessore all'Ecologia del Comune di Agrigento, Nello Hamel.

L'amministratore ha chiesto suggerimenti agli agrigentini, dopo le polemiche per l'emergenza rifiuti in città, e non sono mancati i post di risposta alle sue parole. "Quando ritirano l'indifferenziata, - fa notare un'agrigentina su Facebook - dopo aver giustamente controllato il contenuto di ogni sacchetto rompendolo, molto del contenuto cade nel mastello e non si premurano di raccogliere anche quello. In parole povere: mi lasciano sfusa all'interno del mastello molta spazzatura. Sinceramente ci resto male".

"State esasperando gli animi - si sfoga un altro - . L'immondo mucchio di pattume fa bella mostra di sé in viale Monserrato nonostante la promessa di una settimana fa".