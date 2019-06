Bilancio del Comune, Hamel: "Al momento non c'è un rischio dissesto"

Già la prossima settimana si potrebbero avere notizie sul futuro del bilancio del Comune di Agrigento. Mentre montano le polemiche a Palazzo San Domenico fervono le riunioni e gli incontri al fine di valutare la tenuta finanziaria delle casse dell'Ente.

Il termine entro cui verificare l'eliminazione delle criticità riscontrate all'equilibrio finanziario scadrà infatti il 25: entro quella data dovrà essere il Consiglio comunale a determinarsi, in base alle indicazioni degli uffici, sulla strada da intraprendere.

La più probabile è oggi un periodo di tre mesi di riequilibrio sotto la guida dello Stato durante i quali, dice l'assessore al Bilancio Nello Hamel, si metterà in atto "Una gestione austera, con tagli che riguarderanno tutti i servizi non indispensabili, le indennità, le somme pagate ai dirigenti. Dovremo inoltre richiedere mese per mese la firma dell'integrazione dei precari", dice.

Ad oggi, comunque, non vi sarebbero elementi per parlare di dissesto finanziario, anche se si potrebbe trattare di una soluzione inevitabile se il riequilibrio non dovesse fornire i risultati sperati.