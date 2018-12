"Ha travolto e ucciso con l'auto una 21enne", denunciato impiegato canicattinese

Omissione di soccorso e omicidio stradale. E' per queste ipotesi di reato che il canicattinese di 43 anni, un impiegato, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Agrigento. Si tratta dell'uomo che era alla guida della Renault Clio che ha investito e ucciso la ventunenne, originaria di Rimini e domiciliata a Porto Empedocle, lungo la strada provinciale 123 fra Canicattì e Licata.

La ragazza, con dei problemi psichici, risultava ospite di una struttura sanitaria di Licata. Nei giorni scorsi, è stata però male ed era stata portata e ricoverata all'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. Dalla Psichiatria dell'ospedale canicattinese, ieri sera, si è autonomamente e arbitrariamente allontanata. Sembra verosimile che si fosse messa in cammino per fare ritorno alla struttura sanitaria di Licata. A causa dell'oscurità non è stata vista dall'automobilista quarantatreenne che, dopo l'incidente rivelatosi mortale, si è allontanato.

A quanto pare, l'uomo - sotto choc - è andato a casa, ma è poi tornato, assieme alla moglie, lungo la statale 123 dove nel frattempo erano già giunti i carabinieri della stazione di Naro e quelli del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Licata che si sono occupati dei rilievi. Ai militari dell'Arma, l'impiegato canicattinese ha raccontato cosa era accaduto poco prima.

I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno recuperato e sequestrato la Renault Clio - l'auto dell'investimento - che l'uomo aveva lasciato a casa.