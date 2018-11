"Ha picchiato e fatto finire in ospedale la madre", arrestato un 54enne

Avrebbe maltrattato e picchiato l’anziana madre facendola finire in ospedale, al “San Giacomo d’Altopasso”, per la frattura di un arto oltre che per diversi ematomi. Per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Licata hanno arrestato Angelo Vella di 54 anni. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, l’indagato è stato posto – in attesa dell’udienza di convalida – agli arresti domiciliari.

Pare che fra l’uomo e la madre – una settantasettenne - vi fossero dei dissidi di natura familiare. Durante le ore serali, qualcuno dei vicini ha sentito le urla. Inizialmente, verosimilmente, i licatesi avranno pensato ad una animata discussione, forse ad un litigio. Ma quando quelle urla sono continuate e si sono fatte sempre più insistenti, qualcuno – temendo il peggio – ha contattato, e segnalato tutto, il 112. Dalla sala operativa è stata dunque “dirottata” la prima pattuglia disponibile del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Licata. Un intervento tempestivo quello dei militari dell’Arma che hanno – secondo quanto è stato ricostruito, ieri, ufficialmente, dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento – evitato il peggio.

I militari sono, infatti, riusciti prima a bloccare il cinquantaquattrenne e poi a richiedere l’intervento dei soccorsi per l’anziana. La pensionata è stata dunque accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove i medici di turno le hanno diagnosticato la frattura di un arto ed ematomi vari. Nel frattempo – per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia – il cinquantaquattrenne è stato arrestato.