"Ha appiccato un incendio di sterpaglie", arrestato un 43enne

Un quarantatreenne, Alfonso Rizzuto, è stato arrestato dai carabinieri perché avrebbe - secondo l'accusa - appiccato un incendio di sterpaglie in via Cavaleri Magazzeni nel quartiere del Villaggio Mosè. L'uomo è stato indagato per l'ipotesi di reato di incendio doloso.

A bloccarlo, vicino ad un fuoco di sterpaglie, e ad arrestarlo sono stati i militari dell'Arma della stazione del Villaggio Mosè. Su disposizione del sostituto procuratore Antonella Pandolfi, titolare del fascicolo d'inchiesta immediatamente aperto, il quarantatreenne è stato posto ai domiciliari. L'indagato ha nominato quale suo difensore di fiducia l'avvocato Daniele Re e nel pomeriggio comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari Rosanna Croce.