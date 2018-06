Sette denunciati in un week end per "guida in stato d'ebbrezza", la polizia: "Dati inquietanti"

Otto automobilisti - dai 20 ai 35 anni - sono stati "pizzicati" ubriachi mentre erano alla guida di altrettante autovetture. Un numero elevato per appena un fine settimana, tant'è che la polizia Stradale di Agrigento e la Questura parlano di "scenari inquietanti in questo primo week end estivo". Sette sono stati denunciati alla Procura per l'ipotesi di reato di guida in stato d'ebbrezza, due - alla vista dei poliziotti della Stradale - hanno anche tentato la fuga. Ma sono stati, naturalmente, subito raggiunti e bloccati dalla Stradale.

L'operazione - disposta direttamente dal capo della polizia - è stata denominata "Safe driving for good transport" ed ha permesso d'effettuare mirati servizi di controllo con tre postazioni nei pressi di Agrigento, Canicattì e Sciacca.

A finire nei guai sono stati: C. D., 25 anni, nato a Caltanissetta; D. G., 40 anni, di Licata; I. A. M., 40 anni, Agrigento; P. D., 34 anni, di Agrigento; D. A. L., 27 anni, di Realmonte; V. G. C., 25 anni, di Agrigento; C. E., 23 anni, di Piacenza; P. M., 23 anni, di Favara.

Nell'ambito delle operazioni di controllo del territorio, protrattesi per tutto il fine settimana, sono stati controllati 160 veicoli e identificate 181 persone. Oltre alle infrazioni per guida in stato di ebrezza, sono stati accertate altre 38 violazioni al codice della strada: 137 i punti complessivamente decurtati e 10 le patenti ritirate. Sono stati sequestrati amministrativamente 2 veicoli.

Dal punto di vista della repressione dei reati connessi alla circolazione stradale, i dati raccolti costituiscono in questo primo servizio coordinato per l’estate appena iniziata, il risultato di un efficace attività della polizia Stradale che richiama ad una più incisiva campagna di sensibilizzazione per gli utenti della strada affinché mantengano una condotta di guida più sicura e consapevole. Diversamente, con i dati già raccolti, - scrivono chiaramente dalla Questura - diventa difficile poter pensare ad una diminuzione dei costi in termini di vite umane e sociali".