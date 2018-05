"Guida in stato di ebbrezza e col cellulare in mano", multe e denunce

Controlli dei carabinieri in tutta la provincia di Agrigento, durante il ponte del primo maggio. Complessivamente sono stati impiegati 150 militari, dei cinque Comandi dei carabinieri di Agrigento, Sciacca, Cammarata, Canicattì e Licata.

Nel corso dei controlli sono state identificate oltre 300 persone e controllati circa 200 veicoli. Per quanto attiene al rispetto del Codice della Strada, sono state elevate circa 40 sanzioni, in particolare per guida pericolosa, uso del cellulare alla guida, mancata copertura assicurativa e mancata revisione.

In due casi, è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Sono state ritirate quattro carte di circolazione ed altrettanti i mezzi sequestrati.