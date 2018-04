"Guida senza patente e senza assicurazione", multe per 6 mila euro

Guidava una motocicletta – che sconosceva la polizza assicurativa - senza aver mai conseguito la patente. E’ incappato, nel quartiere di San Leone, in un controllo della polizia di Stato che gli ha elevato multe fino ad arrivare ad oltre 6 mila euro. A finire nei guai è stato un ventitreenne agrigentino. Un giovane che è, appunto, finito nelle maglie della fitta rete di controlli realizzati – e non soltanto nel quartiere balneare di Agrigento – dai poliziotti della sezione “Volanti”.

I poliziotti, non appena è scattato il controllo, si sono accorti subito del nervosismo del ventitreenne. E proseguendo nell’accertamento della documentazione – praticamente inesistente – hanno capito il perché di tutto quel nervosismo. Per guida senza patente, perché appunto mai conseguita, per mancanza di assicurazione e per altre irregolarità, i poliziotti delle “Volanti” hanno elevato una raffica di sanzioni fino ad arrivare ad oltre sei mila euro. Una sorta di guinness. Non accadeva, infatti, da tempo, almeno ad Agrigento che in un unico controllo su motocicletta si arrivasse a così tante contravvenzioni e dunque ad una maxi cifra di sanzioni che dovrà essere corrisposta allo Stato. La motocicletta è stata, naturalmente, posta sotto sequestro.