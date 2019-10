Ubriachi alla guida, il trend è allarmante: denunciata anche una 17enne

Il trend resta allarmante: troppi ubriachi - giovani, ma non soltanto, - durante il fine settimana. Automobilisti agrigentini che se ne infischiano dei rischi che corrono e che fanno correre agli altri e che, nonostante abbiano alzato il gomito, si mettono regolarmente - come se nulla fosse - al volante delle proprie auto. Automobilisti che neanche si preoccupano dei massicci controlli realizzati - proprio in occasione dei week end e per prevenire le "stragi del sabato sera" - dalle forze dell'ordine. La polizia Stradale di Agrigento, coordinata dal vice questore Andrea Morreale, ne ha denunciati alla Procura altri 5. Tutti sono stati iscritti nel registro degli indagati per guida in stato d'ebbrezza alcolica.

Fra i cinque c'è anche il venticinquenne, M. M., che è risultato essere residente a Milano, che ha avuto l'incidente a San Leone ed ha rifiutato di sottoporsi all'esame dell'etilometro. Conducente che è stato trovato anche con la patente scaduta. Proprio a San Leone, location della movida, i poliziotti della Stradale hanno "pizzicato" anche: D. C., 34 anni, di Favara che aveva un valore di 1,5 g/l; L. G.: una ragazza di 17 anni, di Agrigento, trovata con un valore di 1,01 g/l; L. B., 46 anni di Canicattì, con un valore di 1,21 g/l; e C. T., 24 anni di Favara, con un valore di 0,98 g/l.

Durante i controlli dell'ultimo fine settimana, i poliziotti della Stradale hanno anche accertato 48 infrazioni al codice della strada, hanno ritirato 6 patenti di guida e altrettante carte di circolazione, sequestrati tre veicoli e decurtati ben 147 punti-patente.