Guerra alla sosta selvaggia a San Leone: arriva lo street control

Stop alle auto in doppia fila e ai "furbetti" del parcheggio nella zona rivierasca. Nelle giornate dal 12 al 19 e il 26 maggio, tramite il comando della polizia locale, è stato predisposto un servizio di controllo con il sistema dello "Street car” mirato ad arginare la sosta selvaggia e accertare le auto prive di copertura assicurativa e non revisionate specificatamente dedicato alla località di San Leone. Il controllo avverrà non solo con la tradizionale telecamera installata su un mezzo della Polizia, ma anche Detto controllo avverrà con postazione fissa e mobile.

Le vie interessate viale delle Dune, dei Pini, Emporium, Viareggio, via Maddalusa, viale Falcone - Borsellino, dei Giardini e tutte le strade che intersecano le predette vie.