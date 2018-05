"Guerra" ai lanciatori seriali di rifiuti, danneggiata l'auto di un vigile urbano

Rigata in piu parti. Non c'è alcun dubbio che - quello messo a segno stanotte al parcheggio pluripiano - sia stato un gesto mirato. Ad essere danneggiata è stata l'autovettura privata di un agente della sezione polizia ambientale dei vigili urbani di Agrigento. Uno di quei vigili che da mesi, assieme ai colleghi, porta avanti - ma per servizio, esclusivamente per servizio, - la "guerra" contro gli incivili e i "lanciatori seriali" di rifiuti.

La scoperta del danneggiamento è stata fatta stamani: nel momento in cui il quarantenne doveva riprendere l'autovettura privata che era stata lasciata posteggiata al parcheggio pluripiano.

"E' un gesto vigliacco che ci invoglia a fare di più - ha commentato il comandante della polizia municipale di Agrigento, Gaetano Di Giovanni, - . Non c'è posto in cui possano essere sicuri di non essere sanzionati".