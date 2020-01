Gué Pequeno "scalda" la notte di Capodanno e riempie piazza Vittorio Emanuele

La musica del noto rapper milanese Gué Pequeno (pseudonimo di Cosimo Fini) ha accolto il 2020 in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento. Il repertorio dell'artista 39enne è stato particolarmente gradito dai giovanissimi e tra i brani più apprezzati c'è stata la rivisitazione di "Oro" del compianto cantautore Mango.

Imponenti le misure di sicurezza in città con mezzi e uomini delle forze dell'ordine a garanzia della pubblica incolumità. Guè Pequeno è salito sul palco poco dopo l'una, per una performance di circa un'ora. Subito dopo il maxi veglione di Capodanno, è proseguito con la discoteca in piazza che ha visto, alternarsi alla console, diversi dj e vocalist locali. Per la cronaca, in piazza Vittorio Emanuele non s'è registrato il sold out, anche se le vie del centro città sono state letteralmente invase da migliaia di persone che hanno scelto la città dei Templi per trascorre la notte più lunga dell'anno.

E dopo i brindisi e la musica è stato il momento dei fuochi d'artificio che hanno illuminato Agrigento e i suoi 2600 anni dalla fondazione.