Nuovo guasto all'acquedotto Voltano, 10 Comuni restano senz'acqua

E' un bollettino di "guerra". Se non quotidiano, infrasettimanale. L'acquedotto Voltano - questa volta in contrada Mulinazzo, a Santo Stefano Quisquina, - ha avuto un nuovo guasto. Ben 10 i Comuni dove la fornitura d'acqua è stata interrotta. Accade ad Agrigento, nelle frazioni di Giardina Gallotti, Montaperto, Fontanelle e San Michele e nella zona industriale; a San Biagio Platani; a Sant'Angelo Muxaro; a Joppolo Giancaxio; a Santa Elisabetta; Raffadali, Aragona, Comitini, nella zona portuale e alle utenze 'Voltano' di Porto Empedocle e a Favara.

Appare, dunque, scontato - anche secondo quanto rende noto Girgenti Acque - che potranno verificarsi slittamenti o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per oggi e domani. "I nostri operatori stanno ponendo in essere quanto necessario per eliminare l’inconveniente riscontrato - scrivono da Girgenti Acque - . Eseguiti gli interventi di riparazione, la fornitura tornerà regolare ma, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici".