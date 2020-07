Guasto all'acquedotto Voltano: ecco tutti i Comuni che restano a secco

Un guasto si è registrato lungo la condotta dell'acquedotto Voltano, sulla provinciale 19, in prossimità del bivio per Santa Elisabetta. La fornitura idrica è stata dunque interrotta per Agrigento, le frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto, Joppolo Giancaxio e Raffadali. A renderlo noto è stata la gestione commissariale del servizio idrico integrato Ati Ag 9.

"Potrebbero verificarsi degli slittamenti e limitazioni sulla turnazione idrica prevista per le giornate di oggi e di domani - spiegano - . Gli operatori del gestore stanno ponendo in essere quanto necessario per la riparazione del guasto. Eseguiti gli interventi di riparazione, la fornitura idrica tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".