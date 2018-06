Guasto alla rete dati e fonia negli ospedali, sanitari in difficoltà

Disagi negli ospedali di Agrigento e Sciacca per il guasto alle reti dati e fonia. Sono andate in tilt - si legge sul quotidiano La Sicilia - le comunicazioni telefoniche interne ed esterne con gli altri presidi ospedalieri e la rete dati, importante per il pronto soccorso che opera in regime di consultazione online per la diagnostica.

Secondo quanto emerso da un primo esame dei tecnici, tre switch modulari di connessione in fibra ottica sono andati in tilt. Adesso vanno sostituiti, ma non sono reperibili sul mercato locale per la particolare complessità tecnologica ed è stato richiesto ad una ditta di Palermo di intervenire