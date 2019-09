Guasto ad impianto di sollevamento, disservizi idrici e disagi a Porto Empedocle

Disagi in vista per gli abitanti di Porto Empedocle, per quelli serviti dal serbatoio Pero e nella zona portuale. Girgenti Acque ha riscontrato un guasto all’impianto di sollevamento della Diga Castello che ha causato una diminuzione di portata in arrivo al partitore idrico di Aragona. "Consequenzialmente, è stata ridotta la fornitura idrica nei Comuni di Porto Empedocle e Aragona - spiega la società - . Pertanto, la distribuzione idrica nel Comune di Porto Empedocle, nelle zone servite dal serbatoio Pero e nella zona portuale, potrà subire delle limitazioni e slittamenti". Dalla società assicurano che gli operai stanno facendo quanto necessario per eliminare l’inconveniente. "Eseguiti gli interventi di riparazione, la fornitura tornerà regolare e si normalizzerà - concludono da Girgenti Acque - nel rispetto dei necessari tempi tecnici".