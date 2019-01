Guasto alla condotta di adduzione del serbatoio Salvato, niente acqua a Sambuca di Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, nella serata di ieri 16/01/2019, è stato riscontrato un guasto alla condotta di adduzione al serbatoio Salvato, a valle del “sollevamento Conserva”, Comune di Sambuca di Sicilia.

Pertanto, la distribuzione prevista dal suddetto serbatoio, zona 5 (Trasferimento alta), zona 6 (Trasferimento bassa) e zona 7 (via Melillo, via dei Pini, c/da Orto Marchese), non verrà effettuata.

Si rassicura che i tecnici del Gestore sono già sul posto per eseguire i necessari interventi di riparazione.

La distribuzione tornerà regolare non appena saranno ultimate le dovute operazioni di manutenzione, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.