Guasto al "Voltano", ecco tutti i Comuni che resteranno senz'acqua

Guasto all'acquedotto Voltano, in contrada Mulinazzo a Santo Stefano Quisquina. L'Agrigentino - fra fornitura idrica bloccata e in altri casi ridotta - si ritrova, di nuovo, in difficoltà. Secondo quanto è stato reso noto dalla gestione commissariale del servizio idrico integrato Ati Ag9, i rubinetti resteranno asciutti ad Agrigento (frazione di Giardina Gallotti e frazione di Montaperto), San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta e Raffadali.

Per lo stesso motivo sarà minore, invece, la fornitura idrica nei Comuni alimentati dal partitore di Aragona, ossia Agrigento (zona San Michele, Fontanelle, Unità d’Italia, zone servite dal serbatoio Madonna della Rocca); Aragona; Comitini; Porto Empedocle; Favara e per le utenze del Voltano.

Disservizi e disagi - secondo quanto è stato reso noto - potranno verificarsi per oggi e domani. "Si assicura che i nostri operatori stanno ponendo in essere quanto necessario per eliminare l’inconveniente riscontrato - hanno spiegato dalla gestione commissariale - . Eseguiti gli interventi di riparazione, la fornitura tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".