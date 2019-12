Guasto all'acquedotto Voltano, diversi comuni nei guai: ecco chi rimarrà a secco

Guasto all’acquedotto Voltano, in contrada Mulinazzo a Santo Stefano di Quisquina. Sono diversi i comuni che resteranno a secco d’acqua. Mezza provincia, oggi, vivrà momenti non facili.

La fornitura idrica è stata interrotta ad Agrigento nella frazione di Giardina Gallotti e Montaperto. Niente acqua a San Biagio Platani, Sant’Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta e Raffadali. Minore fornitura idrica ad Aragona, Comitini, Porto Empedocle, Favara e tutte le altre utenze Voltano.

"Consequenzialmente, potranno verificarsi slittamenti o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per la giornata di oggi e di domani. Si assicura - fa sapere in una nota Girgenti acque - che gli operatori del Gestore stanno ponendo in essere quanto necessario per eliminare l’inconveniente riscontrato. Si significa che, eseguiti gli interventi di riparazione, la fornitura tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".