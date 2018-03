Guasto alla condotta del "Voltano", distribuzione ferma in tre Comuni

Non si ferma l'emergenza idrica nell'Agrigentino, tra guasti agli impianti e ridotte forniture. Oggi - fa sapere Girgenti Acque - è stato riscontrato un guasto alla condotta dell’acquedotto Voltano, nel tratto a valle del Partitore Rendinara, in territorio di Santa Elisabetta.

La fornitura idrica è stata sospesa nelle frazioni di Agrigento, Giardina Gallotti e Montaperto, a Joppolo Giancaxio e Raffadali. "Potranno verificarsi degli slittamenti o delle limitazioni sulla turnazione idrica prevista per la giornata di oggi e di domani - fanno sapere dalla società - gli operatori stanno ponendo in essere quanto necessario per la riparazione del guasto riscontrato".

Inoltre, sono stati riscontrati valori ridotti di fornitura idrica, da parte della società di Sovrambito, Siciliacque, al serbatoio "Safarello" nel Comune di Licata. Ieri i tecnici della società di sovrambito, Siciliacque - fanno sapere da Girgenti Acque - "sono stati avvisati della problematica riscontrata, al fine di porre in essere quanto necessario per ripristinare la regolare fornitura idrica".

Il serbatoio "Safarello" non ha raggiunto i livelli ottimali per garantire il regolare servizio di distribuzione idrica nelle zone: Villaggio dei Fiori, Villaggio Agricolo e Playa. La turnazione idrica prevista per oggi verrà recuperata domani.