Nuovo guasto all'acquedotto Voltano, disagi in diversi Comuni

Nuovo guasto sulla condotta dell'acquedotto Voltano, in contrada Murceri, nel territorio di Santa Elisabetta. Lo rende noto Girgenti Acque, aggiungendo che sarà interrotta la fornitura idrica nelle frazioni di Agrigento, Giardina Gallotti e Montaperto e nei Comuni di Joppolo Giancaxio e Raffadali, oltre che per le utenze legate al Voltano.

"Ciò premesso - chiariscono dalla società - potranno verificarsi degli slittamenti o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per la giornata di oggi e di domani. Si informa che gli operatori della Società stanno già ponendo in essere quanto necessario per la riparazione del guasto riscontrato".