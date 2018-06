Guardia di finanza, il maresciallo Maccarone lascia Lampedusa dopo 8 anni

Avvicendamnto alla Brigata della Guardia di finanza di Lampedusa. Alla presenza del comandante provinciale e del comandante della Compagnia si è tenuta una piccola cerimonia interna tra il maresciallo aiutante Rocco Maccarone, che lascia la guida del reparto dopo 8 anni, ed il luogotenente Antonino Gianno.

"Il maresciallo Rocco Maccarone - fanno sapere dalle Fiamme gialle - durante il periodo di permanenza nel delicato contesto ha svolto una validissima azione di comando raggiungendo importanti risultati di servizio in tutti i principali settori della mission istituzionale della Guardia di finanza. Risultati in tema di contrasto alla criminalità economico-finanziaria come i reati contro la pubblica amministrazione, al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ma anche significativi risultati connessi al fenomeno dell’immigrazione".

"Ha dovuto, infatti, affrontare e gestire unitamente ai componenti della Brigata, - proseguono i finanzieri - situazioni delicate connesse al grave fenomeno degli sbarchi, riuscendo, ad accrescere il prestigio della Guardia di finanza tra la popolazione Lampedusana, consolidando ulteriormente l’importanza dell’attività svolta dal Corpo non solo a tutela degli interessi finanziari edeconomici, ma, più in generale e in un’ottica eminentemente sociale".

Il maresciallo Maccarone metterà ora la sua esperienza a disposizione della Brigata di Pantelleria dove ha chiesto di essere destinato. Al suo posto si è insediato il luogotenente Antonino Gianno, 52 anni, di origini trapanesi, proveniente dalla Tenenza di Noto, che ha già alle sue spalle l’esperienza del comando della Brigata di Pachino, e maturato importanti esperienze professionali presso il nucleo di polizia tributaria di Treviso e la Tenenza di Avola.