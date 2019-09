Raccolta del vetro non ultimata, ancora guai per la differenziata

Ancora guai nella raccolta differenziata. Giornata di difficoltà, quella odierna, per la raccolta del vetro ad Agrigento. I problemi sono stati originati da una disposizione della ditta Ecoface, titolare dell’impianto di Ravanusa, dove vengono conferiti imballaggi e vetro con cui è stato comunicato alle ditte del raggruppamento di imprese, che dal 18 al 22 settembre, non sarebbe stato possibile conferire questo tipo di materiale perché l’impianto risulta al momento saturo.

"Già ieri le ditte del raggruppamento di imprese Iseda e Sea, avevano comunicato al Comune di Agrigento le previste criticità che si sarebbero generate oggi a causa dell’impossibilità di smaltire il vetro. Le ditte - fanno sapere con una nota Iseda e Sea - hanno comunque garantito la raccolta di questa tipologia di rifiuto nelle attività ristorative del capoluogo rimandando al prossimo turno, quello fissato per sabato 28 settembre, ogni altra utenza che non è riuscita ad essere servita oggi. Le imprese si scusano con i cittadini utenti per i disagi che sono comunque al di fuori della responsabilità aziendale".