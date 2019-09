Guai per un medico, non ha versato soldi per attività intramoenia

Un medico, dipendente dell’Asp, si sarebbe appropriato del 15 per cento dei propri ricavi, profitto dell’attività professionale esercitata in regime di intramoenia negli anni che vanno dal 2011 al 2013, senza mai versare all’azienda sanitaria il corrispettivo. Nel dettaglio il medico non avrebbe restituito all’azienda i circa 3mila euro. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, l’Asp si è costituita parte civile. Il quattro ottobre prossimo, si discuterà di quanto accaduto davanti ad un giudice.

“Doverosa la costituzione dell’Asp – quanto si legge in una delibera firmata dal Dg Santonocito – individuata come parte offesa nel procedimento, al fine di tutelarne le ragioni e gli interessi anche in ordine all’eventuale risarcimento del danno subito”.