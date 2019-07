Si erano dispersi nei monti Sicani, gruppo di scout ritrovato: sono salvi

Non davano notizie da due giorni, un gruppo di Scout ha tenuto tutti col fiato sospeso. Diverse persone avevano anche provato a contattarli, ma i loro cellulari non davano segni di vita.

Il gruppo Sciacca 2, si era disperso tra i boschi dei monti Sicani, Burgio e Palazzo Adriano. I sette ragazzi erano guidati tutti da un capo scout. Non avendo più loro notizie, si sono avviate subito le ricerche.

Il personale del Comando provinciale di Palermo ha guidato dall'alto, con un elicottero, le operazioni di soccorso dei ragazzini, consentendone prima l'individuazione e poi il successivo recupero. Il gruppo di giovani, è stato ritrovato. I ragazzi stanno bene, ed hanno soltanto preso un brutto spavento. Gli adolescenti sono stati raggiunti dai genitori.

Le parole del governatore di Sicilia, Musumeci

"Ancora una volta - dice il presidente Musumeci - i nostri uomini hanno dimostrato grande competenza e senso del dovere, come d'altronde fanno ogni giorno e, in particolare in questo periodo, nel contrasto agli incendi".