Dovevano raggiungere casa di Ignazio Cutrò, gruppo scout si perde: ritrovati

Secondo caso di gruppo scout disperso ieri suoi monti Sicani. I giovani, provenienti da Mazara del Vallo erano attesi a Bivona alle 17 dove, su iniziativa del procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, dovevano incontrare il testimone di giustizia Ignazio Cutrò. Ma gli scout, hanno perso la bussola in uno dei sentieri del Monte delle Rose, tra Palazzo Adriano e la città delle pesche.

Dopo essere riusciti a chiamare i soccorsi, tempestive sono state le ricerche avviate dallo stesso Ignazio Cutrò e dai suoi familiari che hanno localizzato il gruppo in contrada Perince. Tre dei ragazzi, cadendo, si sono leggermente feriti e sono stati accompagnati in auto nel più vicino presidio sanitario.

Il resto dal gruppo invece è stato guidato fino alla contrada Capo d’Acqua di Bivona da dove, sul camion del geometra Giuseppe Cutrò, sono stati accompaganti nella casa dle testimone di giustizia per essere rifocillati. In tarda serata poi, gli uomini del corpo forestale hanno individuato e recuperato uno dei capi scout che si era allontanato dal gruppo per cercare un’altra strada.

“Quando credi che non ci sia più uno spiraglio di luce – ha detto ai ragazzi, Ignazio Cutrò – arriva sempre qualcuno in tuo soccorso, è il vostro caso – ha aggiunto – ma è anche la mia esperienza personale dopo aver posto la mia fiducia nel procuratore Vella".