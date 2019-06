Il colosso americano del "Gruppo Expedia" punta la Scala dei Turchi

Il Gruppo Expedia, colosso americano delle prenotazioni di viaggi online, punta l'Agrigento. Infatti, gli americani presentano il primo evento dedicato ai futuri partner nel territorio siciliano e parte dalla provincia di Agrigento, nella splendida cornice del Scala dei Turchi Resort il 3 luglio 2019.

Negli ultimi due anni, l’azienda ha avviato una massiccia politica di espansione ed investimenti promozionali in tutta Italia, con l’obiettivo di portare i valori della propria mission commerciale laddove i bisogni del viaggiatore e degli albergatori si incontrano. Tecnologia avanzata a supporto della pianificazione del viaggio: dal biglietto aereo o del traghetto, passando dal noleggio auto o la scelta di un’escursione, fino all’alloggio ideale, il tutto combinato anche in pacchetti vantaggiosi e pubblicizzati in tutto il mondo.

Obiettivo dell’incontro sarà quello di ”presentare i trend del turismo dell’isola e gli strumenti che Expedia mette a disposizione dei propri partner per attirare una clientela internazionale, migliorando la qualità delle prenotazioni e la durata media del soggiorno”, dicono Rossella Abagnale e Manuel Menghi, responsabili commerciali del gruppo americano.

Ci sarà anche spazio per conoscere ”le ultime novità del turismo esperienziale che nasce dall’entroterra e lascia ricordi a noi inimmaginabili, spingendo il viaggiatore a programmare in anticipo tutti gli aspetti del viaggio, spostarsi in più località durante il soggiorno, rimanere più a lungo e, in molti casi, a ritornare una seconda volta”, grazie all’intervento di Pierfilippo Spoto, noto local insider del territorio.

E ancora ”introdurre il piano di comunicazione turistica della provincia, rivolto a migliorare la fruizione del territorio” dalle parole di Achille Contino, Dirigente Settore Turismo della Provincia di Agrigento.