Gran finale del Mandorlo, i gruppi folk per le vie del centro: applausi per il Belgio

Gran finale del Mandorlo in fiore. Quest’oggi la città tornerà per le principali vie cittadine per accogliere ancora una volta i gruppi folk venuti da ogni parte del mondo.

La sfilata inizierà alle 9 e 30. I gruppi folk si ritroveranno in piazza Municipio per poi percorrere tutta la via Atenea, salotto buono della città, ma anche le altre vie limitrofe.

Al corteo prenderanno parte tutte le autorità civili e militari, capo fila della Mandorlo in fiore il sindaco, Calogero Firetto ed il direttore del Parco, Giuseppe Parello.

Il Mandorlo si appresta a vivere l’ultima sua giornata, lo spettacolo conclusivo si terrà ai piedi del tempio della Concordia. Lì verrà consegno il tempio d'oro. Per questa occasione la città si appresta ad accogliere centinaia di agrigentini e non. Il Parco, ha deciso di aprire i cancelli della Valle dei Templi, ingresso omaggi per tutti quelli che prenderanno parte allo spettacolo conclusivo.

La settimana del Mandorlo in fiore è stata accompagnata dai grandi numeri. Al Palacongressi in ogni spettacolo portato in scena, gli agrigentini che hanno voluto assistere alle iniziative sono stati in centinaia. Un via vai che ha lasciato contenti gli addetti ai lavori. Tra i gruppi più apprezzati e applauditi le “Torri Umane”. I catalani hanno incantato con le loro scenografie mozzafiato. Tra i gruppi folk più eleganti, spicca l’Argentina. A loro il premio dei giornalisti agrigentini.

Ecco come cambia la viabilità

Rivoluzionata la viabilità, nel dettaglio: circolazione a senso unico in via Imera dalle 8 e 30. Senso unico in via Petrarca, in direzione di marcia verso la Passeggiata archeologica. Sempre senso unico anche in via Panoramica dei Templi, in direzione tempio di Giunone. Divieti di transito a partire dalle 7i n via Atenea, fatta eccezione per i pullman che trasportano gruppi folk. Divieto di transito anche in viale Emporium, tratto rotatoria Porta Aurea fino alle bretelle di collegamento con la statale 640; in via Passeggiata Archeologica, tratto bar La Promenade-rotatoria Porta Aurea, con divieto assoluto di sosta e fermata su ambo i lati della carreggiata. Divieto di sosta al viale della Vittoria, nella zona della curva Coniglio e piazza Marconi.