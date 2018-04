"Tentata rapina a mano armata in un bar", arrestato un sorvegliato speciale

Entra in un bar, di corso Garibaldi a Grotte, e mostrando la pistola che teneva alla cinta dei pantaloni chiede alla cassiera di consegnare tutti i soldi che c'erano nel registratore di cassa. Nel bar erano presenti però diversi clienti. Un "dettaglio" - assieme al temporeggiare della donna - che ha indotto il giovane a scappare a mani vuote.

I carabinieri della stazione di Grotte, allertati telefonicamente, sono subito accorsi e acquisite le prime descrizioni fisiche, ipotizzando chi potesse esserci dietro quella tentata rapina, hanno diramato l'allarme alla vicina stazione dei carabinieri di Racalmuto e al comando compagnia di Canicattì. E proprio i carabinieri di Racalmuto, impegnati in un posto di controllo lungo corso Garibaldi, poco dopo hanno intercettato l'auto del sospetto. Un trentottenne che, alla vista dei militari dell'Arma, avrebbe tentato la fuga. E' stato però bloccato e perquisito ed è durante l'ispezione personale che è stata ritrovata - secondo la ricostruzione ufficiale del comando provinciale dell'Arma di Agrigento - la pistola Beretta, calibro 9, con matricola abrasa. A questo punto, i carabinieri non hanno avuto più alcun dubbio. Ad essere arrestato - per le ipotesi di reato di tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di pistola illegale - è stato Vincenzo Milioto, 38 anni, di Racalmuto. A carico del giovane anche l'aggravante di aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di Racalmuto, alla quale era sottoposto.

L'arma, con il colpo in canna, è stata sequestrata. Verrà sottoposta a tutti gli accertamenti tecnici necessari per stabilire, laddove possibile, la provenienza. Dopo le formalità di rito, il racalmutese è stato portato alla casa circondariale di contrada Petrusa ad Agrigento.