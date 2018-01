Grotte, revocata la delega di vice sindaco a Rizzo e assegnata a Castronovo

Revocata la delega di vice sindaco a Salvatore Rizzo e assegnata all'assessore comunale all'Ambiente Piero Castronovo. Sembrano soffiare venti di tempesta sull'Esecutivo di Paolino Fantauzzo, sindaco di Grotte.

Fantauzzo ha revocato, infatti, la delega di vice sindaco a Salvatore Rizzo dopo che, durante l'ultima seduta del Consiglio, avrebbe criticato l'operato della giunta municipale, prendendo, di fatto, le distanze dall'attuale amministrazione. Il sindaco di Grotte, dunque, revocando l'incarico a Rizzo - che resta comunque sempre assessore comunale - lo ha assegnato all'assessore Pietro Castronovo.

Per il momento, dunque, tranne colpi di scena dell'ultim'ora, l'Esecutivo di Paolino Fantauzzo resta in carica. E verosimilmente così dovrebbe accadere per i prossimi mesi. L'amministrazione attuale è, infatti, in scadenza: in primavera - a Grotte - si tornerà alle urne.