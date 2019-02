Cade dalle scale e per due giorni resta per terra, pensionata salvata in extremis

E’ stata salvata appena in tempo. Non ce l’avrebbe fatta, verosimilmente, a resistere ancora qualche altro giorno. Una settantacinquenne è stata soccorsa – e non è stato per niente semplice – da quella che è stata una vera e propria task force: polizia municipale, carabinieri, vigili del fuoco e un’autoambulanza del 118 che l’ha trasferita in ospedale.

Alla polizia municipale, ieri mattina, s’è presentato un grottese. Ha riferito che un’anziana, sua conoscente, era irreperibile da due o tre giorni. Vano ogni tentativo di mettersi in contatto con la pensionata e quindi, l’uomo, inevitabilmente allarmato, ha chiesto e ottenuto l’intervento. I vigili urbani si sono precipitati in via Washington: nel cuore di Grotte. Assieme alla polizia municipale anche i carabinieri. Subito è stato accertato che era impossibile entrare nell’abitazione della donna e dunque è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Quando i pompieri del distaccamento di Canicattì sono giunti sul posto hanno rotto una finestra e sono entrati nell’abitazione. La pensionata è stata trovata riversa per terra, impossibilitata a muoversi.

A quanto pare, la settantacinquenne sarebbe caduta dalle scale ed è rimasta, per circa due giorni, per terra. L’ambulanza del 118 non è riuscita a farsi largo fra le strette stradine del centro storico e dunque i soccorritori hanno raggiunto via Washington trasportando a mano la barella. L’anziana è stata dunque soccorsa e portata fino in piazza dove ad attenderla c’era appunto l’ambulanza. Poi, il viaggio verso il pronto soccorso. La donna non è, per sua fortuna, in pericolo di vita, ma ha, di fatto, rischiato grosso. Se il conoscente preoccupato non avesse lanciato l’allarme e se l’intervento della polizia municipale e dei carabinieri non fosse stato praticamente immediato, la donna non sarebbe sopravvissuta.